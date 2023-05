Blasmusik auf hohem Niveau

"Stardirigent setzt auf Bayerns Blasmusik" - Unter "Verrückt" berichteten die SN (19. Mai) davon, dass Sir Simon Rattle, Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, die Blasmusik des Freistaats kennenlernen und mit Laienensembles aus ganz Bayern mehrere Stücke einstudieren und im Juli in München spielen möchte. Diese Nachricht gehört nicht in die Rubrik "Verrückt". Das Salzburger Landesblasorchester, das Symphonische Blasorchester Pongau und das Symphonic-Wind-Orchester Salzburg seien nur ein paar Beispiele davon, wo auf höchstem Niveau musiziert wird. Und gerade die sogenannte einfache Blasmusikliteratur erfordert ebenso viel Können, weil es schwieriger ist, sie fein austariert, mit guter Dynamik zu Gehör zu bringen als ein vermeintlich schwieriges Effektstück. Schon seit Jahren studieren die Wiener Philharmoniker mit Talenten aus Salzburger Musikkapellen Konzerte ein und führen diese im Festspielhaus auf. Und Bläser in allen Spitzenorchestern von Wien bis Berlin stammen aus heimischen Musikkapellen, siehe Matthias Schorn, Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker. Das gilt auch für Bayern. Wenn sich also Sir Rattle in den bayrischen Blaskapellen umschauen und diese fördern möchte, dann weiß er ganz genau, was er tut, und das ist keineswegs verrückt.





Hans Schnitzhofer, 50 Jahre Blasmusiker, 5441 Abtenau