Blau zieht davon ...

Nach die Kickl FPÖ bei allen Umfragen vorne liegt, frage ich: Ist sie so gut oder schwächeln die anderen Parteien? Das einfache Konzept der FPÖ lautet: Alles schlecht reden, um dann die Unzufriedenen einzusammeln. Ein praktikables Konzept der FPÖ für die großen Probleme kenne ich nicht. Orbán ist ihr großes Vorbild, Klimapolitik können sie nicht einmal ordentlich buchstabieren und ihre Sympathien für Putin kennen wir. Und je mehr die anderen Parteien sich unqualifiziert im Parlament beschimpfen, desto näher bringen sie Kickl ins Kanzleramt. Das Kickl Kanzler werden muss, wenn die FPÖ bei der nächsten Wahl Erster wird, beantwortet ihr Generalsekretär klar. Alles andere wäre Etikettenschwindel und Betrug am Wähler, der Wählerin. In dieser Woche findet in St. Wolfgang eine ÖVP-Konferenz aller österreichischen Mandatare statt. Glauben Sie, wäre es dort ein Fehler, wenn die ÖVP unter Verzicht auf Wahlkampftaktik selbstbewusst erklärt, mit einem Kickl - der den vom Volk gewählten Bundespräsidenten gröblich beschimpft und ein Pferdeentwurmungsmittel gegen Corona empfiehlt - mit diesem Kickl gibt es keine Koalition auf Bundesebene. Ich sage, es wäre kein Fehler, sondern für eine christlich-soziale ÖVP mit Anstand und Handschlagqualität dringend notwendig.





Günther Gutmann, 4040 Linz