"Blaues Wunder" auch in Salzburg?

Ein "blaues Wunder", wie es Manfred Perterer in seinem Leitartikel nennt, ist durchaus auch in Salzburg möglich. Da liegt FPÖ-Chefin Marlene Svazek nicht verkehrt. Der Trend ist klar, ÖVP und SPÖ verlieren massiv, die "politischen Pygmäen", Grüne und Neos, stagnieren und bleiben einstellig. Wenn die Landesrätin der Grünen, Martina Berthold, erklärt, dass hier der Klimaschutz gewählt wurde, frage ich mich: Wo? Die Siege der FPÖ sind mit einem Satz erklärt: "It's migration - stupid." Grüner Rückenwind für Salzburg - da lachen ja die Hühner!







Rudolf Prill, 9071 Köttmannsdorf