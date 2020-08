Bleiben Sie gesund, Herr Anschober!

Wenn ich den Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der Zeitung oder im TV

sehe, leide ich körperlich mit ihm, denn er sieht momentan nicht sehr gesund aus. Ich vermute, die monatelange Anspannung durch die Corona-Pandemie strengen ihn so an, was mich wirklich nicht wundert. Als Gesundheitslandesrat von Oberösterreich hatte er schon einmal einen gesundheitlichen "Lockdown" und sich vom Amt freistellen lassen. Ich hoffe, dass er jetzt wenigstens in den Sommerferien ein paar

stressfreie Tage hat und seine Batterien wieder aufladen kann. Wir alle können ihm dabei helfen, indem wir die Corona-Regeln strikt einhalten und dadurch so die Fallzahlen senken.







Josef Blank, 5061 Elsbethen