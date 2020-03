Bleiben Sie vernünftig, lassen Sie sich helfen

Eine beispiellose Solidaraktion - zwar aufgezwungen, aber doch. Alle schränken sich massiv ein, um die Schwachen zu schützen. Unternehmen/Partnerschaften… Menschen schlittern durch die verordneten Maßnahmen in existenzielle Krisen noch nicht absehbaren Ausmaßes. Vollkommen unverständlich und egoistisch finde ich es aber, wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil der besonders Schützenswerten sein Leben weiter lebt, als ginge ihn das alles nichts an. Hilfsangebote der Kommunen, die beeindruckend schnell auf die Beine gestellt wurden, in den Wind schlägt, die Einkäufe selbst erledigt und sich mit Bekannten trifft wie bisher. Gerade die Schwachen sind es, die sich an die Maßnahmen halten müssten, um sich und das System zu schützen. Wenn die Stimmung kippt, uns allen die Luft ausgeht und die Situation eskaliert, tragen sie Mitverantwortung dafür. Daher mein Appell an alle Älteren und Kranken: Lassen Sie sich helfen und drängen sie darauf auch in Ihrem Bekanntenkreis!

Gertrud Schöffl, 4846 Redlham