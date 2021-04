Bleibt den Jungen nur "Hotel Mama"?

Egal ob am Land oder in der Stadt, überall ist leistbarer Wohnraum für junge Menschen rar. Mieten übersteigen oft das Einkommen und der Traum vom Eigenheim ist meist jenen vorbehalten, die einen Baugrund von der Familie bekommen. Es ist daher fast unmöglich, mit dem Gehalt eines Lehrlings oder eines Nebenjobs während des Studiums einen eigenen Hausstand zu gründen. Daher wird das "Hotel Mama" für viele zum einzig leistbaren Wohnraum.

Aber ist das die Zukunft? Ich sage Nein. Es braucht daher dringend Initiativen vonseiten der Landespolitik, um in Salzburg junges Wohnen zu fördern. Die Jugend will unserer Heimat nicht den Rücken kehren, doch die Wohnsituation in Salzburg treibt sie oft dazu.



Sebastian Leitl, 5204 Straßwalchen