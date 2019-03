Blick in die Zukunft oder weiterhin in die Vergangenheit?

Die gesamte zivilisierte Welt ist sich einig: Die Zukunft der Städte, das Leben seiner Bürger, liegt eindeutig in der längst überfälligen Reduktion des innerstädtischen Verkehrs, mit allen negativen Folgen: Lärm, Abgase, Feinstaub, etc.

Italien - nur in raren Fällen vorbildlich - hat bereits vor Jahrzehnten in Touristik-Metropolen wie Florenz, Verona, Padua, Bologna, Treviso, Bozen, die Innenstädte für Individualverkehr gesperrt. Gleiches vor Jahrzehnten Wien oder in vergleichbaren Touristik -Zentren in Frankreich wie Avignon, Arles, Lyon, Orleans, etc.

In Nizza ging man noch weiter: Man verlegte neu die fünf Jahrzehnte zuvor beseitigten Straßenbahnen, mit 100% Erfolg. Ähnliches in Zürich, seit alle Schienenstraen mit Fahr-/Parkverboten belegt sind, reduzierte sich der Individualverkehr auf 25%. Die Stadtverwaltung meldete vor Jahren stolz: "Sogar Banker und Finanzexperten nutzen jetzt die Straßenbahnen!"

Auf Salzburg zurück kommend: Statt S- bzw. U-Bahnverlängerung zum Mirabellplatz (1 Mrd. Euro) wieder die Straßenbahn bis in den Süden ausbauen. Was gibt es Schöneres, auch für Touristenm als mit der Straßenbahn diese wunderschöne Stadt zu erkunden oder zu genießen?

Meine Beobachtung bei Fahrten durchs Neutor (von Maxglan kommend): Neun von zehn Pkw fahren, egal zu welcher Tageszeit, über die Staatsbrücke in die Neustadt. Umgekehrt in etwa gleich.

Statt endlose Diskussionen über Ausbau der Mönchsberggarage endlich Bau einer Kapuzinerberggarage mit Einfahrten aus Richtung Norden, Salzkammergut, Schallmoos, Aigen etc. und Ausgängen zur Staatsbrücke, Nonntalerbrücke und zum Mozartsteg.

Die Wiener Innenstadt ist größer als die Salzburger Alt- & Neustadt, kein vernünftiger Wiener würde erneutes Durchqueren des 1. Bezirks erwarten.

Mein Wunsch: Blick in die Zukunft, ungeachtet jeder politischen Partei, im Interesse dieser schönen Stadt und seiner hier lebenden Menschen.







Prof. Michael Reinartz, 83435 Bad Reichenhall