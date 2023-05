Blickachse des Luxusprojekts am Rehrlplatz

Zum Artikel "Luxusprojekt am Rehrlplatz ist fertig" (SN-Lokalteil vom 19. 5.): Schön wär's, wenn sich die Blickachse des Projekts Rehrlplatz so präsentieren würde, aber da müsste man vermutlich Patient im UKH sein, um es so sehen zu können. Genau so dürfte auch der Gestaltungsbeirat bei der Präsentation gelinkt worden sein, nur: Die hätten wissen müssen, wie man das Objekt "wirklich sieht". Bei der Kreuzung stehend oder von der Nonntaler Brücke sieht man nur einen weißen Klotz, wo man meint, er fällt gleich auf die Straße. Da ja hier nur Betuchte bzw. ausländische Staatsbürger wohnen, ist das alles für die Parteien kein Thema und werden keine Konsequenzen und neue Denkansätze für zukünftige Bauten getroffen.

Der Anblick eines Kapuzinerberg-Tunnelportals mit kleineren Bauten, neben der Ausfahrt, wäre mir lieber gewesen und leider hört man von keiner Partei, dass man das bei Abriss des UKH noch realisieren könnte. Vermutlich wird wieder ein Protz-Objekt errichtet werden.

Peter Damjanovic, 5020 Salzburg