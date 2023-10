Blinkt Herr Nehammer rechts?

Was ist das für ein Sittenbild einer angeblich christlich-sozialen Partei, wenn der ÖVP-Obmann den Ärmsten der Gesellschaft soziale Unredlichkeit ausrichtet? Eine von gerichtlichen Ermittlungen und Umfragetiefs gebeutelte Partei versucht mithilfe ihres Spinndoktors Fleischmann eine Recht- und Orderpolitik zu forcieren. Herr Nehammer artikuliert sich mit unwürdigen Wortspenden, die Ethik und Anstand vermissen lassen. Mit einer ähnlichen Rechtsorientierung gelang es in der Allianz Fleischmann-Kurz bereits FPÖ-Wählerschichten abzugreifen und eine politische Mehrheit zu erringen. Jetzt gefährdet dieser Spin nicht nur den sozialen Konsensus der Republik, sondern stellt die demokratische Gesellschaftsordnung infrage. Soziale Ungleichheit ist ein Faktum, darauf angemessene politische Antworten zu geben wäre einer Regierungspartei würdig. Diese ÖVP-Rhetorik, die Wähler/-innen eine nationalistische Identität als Allheilmittel vermitteln will, inszeniert bloß einen Rechtsruck zugunsten der FPÖ. Soll das ein politischen Kalkül sein, das im Salzburgerland schon zu einer Koalition mit einer extrem rechten Partei geführt hat, möglicherweise mit umgekehrten Machtverhältnissen?



Axel Träxler, 5020 Salzburg