Schon während des zweiten Lockdowns wurden die Blumenstände am Grünmarkt von der Regierung geschlossen. Wie die anderen Marktstände befinden sich die Markt-Blumenstände im Freien, an der frischen Luft und erfüllen somit alle Gefahrenauflagen bezüglich des Corona-Schutzes. Blumen sind seelische Lebensmittel und trösten in Zeiten wie diesen.





Dr. Lisa Bock, klinische Psychologin, Psychotherapeutin, 5020 Salzburg