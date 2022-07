BMX-Parcours, ein unnötiger Aufreger

Als Anifer, der mit seiner Familie 18 Jahre in der Alpensiedlung gewohnt hat und deren Sprösslinge schon vor mehr als 40 Jahren mit großer Begeisterung durch die Au geradelt sind, komme ich aus dem Staunen und Wundern nicht mehr heraus. Jahrzehnte hat sich die Behörde nicht daran gestoßen, dass dieser Teil der Au als ausgewiesenes Landschaftsschutzgebiet von den Kindern und Jugendlichen zu Spiel und Sport genützt wurde. Und was tut die Stadt jetzt? Den Kindern im wahrsten Sinne des Wortes Knüppel vor die Räder schmeißen, den BMX-Parcours sperren und dann, nachdem die Kinder und ihre Eltern ihrem Ärger und ihrer Enttäuschung Luft gemacht haben, nach einem Ersatzgelände zu suchen.

Dabei wäre es bei einigem guten Willen so einfach gewesen, nach der so plötzlich eingetretenen Erkenntnis, dass die Au als Landschaftsschutzgebiet ja geschützt werden müsste, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen nach einem geeigneten (und akzeptierten) Ersatzgelände zu suchen und erst dann die Au zu sperren!

Fröhliches Radeln in der geliebten Au wird den Kindern und Jugendlichen in den Ferien gedankenlos vorenthalten. Aber logisch denken ist offensichtlich nicht Sache der zuständigen Politiker. Die unverständliche Vorgangsweise des Herrn Bürgermeisters und seiner ebenfalls der ÖVP zugehörigen Vizebürgermeisterin wird mit Sicherheit von den Alpensiedlern und Josefiauern nicht so schnell vergessen werden.



Heinz-Dietmar Fürst, 5081 Anif