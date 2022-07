Was heißt "Die Renaturierung des Parcours… wurde angeordnet?" Der Natur braucht man nichts anzuordnen, die holt sich alles von allein zurück. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht wieder Bagger auffahren, um die paar Hügel und offenen Bodenstellen einzuebnen, von denen die Natur eine Zeit lang profitieren könnte. In einer Au kann man gar nicht so schnell schauen wie sich die Pflanzen von selber ausbreiten.



Katharina Ehmann, 5450 Werfen