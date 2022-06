BMX-Strecke ist nur ein Beispiel

In den letzten Tagen häufen sich die Berichte zum Thema Landesumweltanwaltschaft (LUA), BMX-Strecken, Grüninseln in der Stadt und wie man am besten alles verhindert. Es ärgert einen schon, und der Leserbrief "Endlich kehrt wieder Ruhe ein" hebt meinen Pulsschlag an!

Ich selbst bin vor 40 Jahren in dem Wäldchen bei Josefiau bzw. Salzachsee mit dem Rad mit Freunden unterwegs gewesen. Wir (inzwischen) Eltern und alle Experten fordern, mehr Bewegung für die Kinder, weg vom PC, weg vom Handy. Und solche tollen Möglichkeiten hat man nicht überall vor der Haustür in einer Stadt! Kinder müssen raus, und dazu gehört auch die Freude am Sport, Action und der Kinderlärm!

Mich als Stadt-Salzburger, der hier geboren und aufgewachsen ist, wundert es nicht, dass hier ältere Spaziergänger in der Ruhe gestört werden. Schon hat man die LUA aktiviert, ein paar grüne politische Vertreter aktiviert, die Medien springen auf, und schon wird ein Riegel vorgeschoben. Zu allererst frage ich mich, mit welchem Recht ein Spaziergänger dort gehen darf, aber ein Kind dort nicht spielen? Wenn ich dort mit dem Fahrrad vorbeifahre (detto am Salzachsee), erkenne ich keine Naturzerstörung, sondern eine wertvolle Nutzung der Grünoasen. Und da hat wohl jeder das gleiche Recht. Die Leserbriefschreiberin, der grüne Vertreter Herr Carl und die LUA sollen sich gerne den Anrainern bei benachbarten Spielplätzen stellen, um dort eine BMX-Strecke o. ä. alternativ aufzubauen! Ich kenne das Ergebnis jetzt schon: Anrainerproteste, abgelehnt! (Ich erinnere an Fußball spielende Kinder bei der Bundespolizeidirektion, auch unerwünscht, weil laut!).

In einem anderen Leserbrief wird ein Sponsoring von Red Bull gefordert. Es ist leicht, von anderen privaten Firmen Geld zu fordern, Hauptsache ich bin nicht betroffen. Und da bin ich auch schon beim Thema meiner Überschrift angelangt: In Salzburg Stadt leben viele Menschen nach dem Motto, was ich nicht benötige, was mich nicht betrifft, das lehne ich ab, da bin ich dagegen (ich brauche es ja nicht). Wenn etwas gebaut, errichtet, verändert wird, dann gründe ich eine Bürgerinitiative, die Medien freuen sich über etwas zu berichten, eine Bürgerbefragung wird gefordert, weil ich es ja nicht benötige! So wird bei uns vieles versucht zu verhindern oder endlos zerredet.

Auch wenn ich persönlich die BMX-Waldwege nicht (mehr) nutze, hoffe ich, dass für alle begeisterten Kids die Naherholungsmöglichkeiten wie BMX-Strecken u. ä. erhalten bleiben.



Walter Hager, 5020 Salzburg