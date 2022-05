BMX-Strecke ist vielen Dorn im Auge

In der Josefiau, auf der illegalen BMX-Strecke, die sich in einem Landschutzgebiet befindet, wird rigoros dem Sport nachgekommen.

Die vom Magistrat an den ASKÖ übergebene Strecke wird nicht kontrolliert, so wurden

beachtliche Umbauten von den Jugendlichen seit der Übergabe an den ASKÖ vorgenommen. Weiters sind Schutzplanen, die an den Bäumen angebracht waren, entfernt und zweckentfremdet verwendet worden.

Der vom Magistrat errichtete Zaun wurde teilweise entfernt und somit sind die alten Zufahrtswege wieder freigelegt. So werden Anläufe, zwecks Erhöhung der Geschwindigkeit, auf dem Weg über den Kinderspielplatz sowie auf dem Weg vom Humbold-Heim, der in die Au führt, genommen, um höher und weiter über die Schanzen springen zu können.

Dies stellt eine beträchtliche Gefährdung für andere Radfahrer, Fußgänger sowie in der

Au lebende Tiere dar. In einer Woche wurden allein drei geschützte Äskulapnattern von den Bikern überfahren. Es

dürfte heuer ein Schlangenjahr sein, da mehrere Spaziergänger über Schlangensichtungen berichteten.

Die Tiere in der Au müssen geschützt werden. Es kann nicht sein, dass "just for fun" Tiere das Leben kostet.

Margit Hofbauer, 5020 Salzburg