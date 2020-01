Böller und Raketen zu Silvester

Silvester in Puch: Schon den ganzen Tag Lärm durch verschiedene Kracher und Raketen. Dann um Mitternacht der Höhepunkt: Ein buntes Farbenspiel des Feuerwerks - ein kurzes Aufblitzen nur und viel Lärm - dann hüllt eine wahre Giftwolke Menschen, Häuser und Felder ein. Übrig bleiben überall Müll und eine verpestete Luft. Wer denkt an die verängstigten Haustiere und an das verschreckte Wild in den Auen und im Wald?

Mich erschüttert die Gedankenlosigkeit der Menschen, ihre Verantwortungslosigkeit gegenüber Mensch, Tier und Umwelt. Was heißt für sie Umweltschutz? Was muss geschehen, damit sie zur Einsicht kommen und auf kurze Vergnügen verzichten, die nur Belastungen bringen und überdies viel Geld verschlingen?

Es gab auch Proteste gegen die Feuerwerke besonders in den Städten, die bereits unter enormer Luftverschmutzung leiden. Werden sie gehört? Und was geschieht

nächstes Jahr zu Silvester?

Mein Lob den Stadtverantwortlichen von Graz und Innsbruck, die Alternativen wie Lichtinstallationen und Wasserspiele zur Freude der Menschen geboten haben!

Mein Lob auch allen, die bewusst auf jede Art von Knallerei verzichten - aus Respekt vor Mensch und Tier. Das dabei ersparte Geld kann Menschen zugute kommen, die Not leiden. Adressen dafür gibt es viele - z. B. kommen ja in diesen Tagen die Sternsinger!

Für das kommende Jahr wünsche ich allen Menschen guten Willens den Mut, gegen zerstörerische Aktionen aufzustehen und entschieden für das Wohl unserer Mitwelt einzutreten - any days for Future!



Christl Holztrattner, 5412 Puch