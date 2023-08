Bohrung im Mönchsberg trotz Weltkulturerbe Status

"Während die Erhaltung und kompetente Restaurierung der bestehenden denkmalgeschhützten Architektur mit großem Aufwand betrieben wird und in etlichen Fällen sogar mustergültige Sanierungen erfolgen, hat man den Eindruck, dass die entsprechenden Gesetze zur Bewahrung des städtischen Kulturerbes nicht mit dem gleichen Nachdruck exekutiert werden, sobald es um Neu-, Auf- und Anbauten geht." So schreibt Univ.-Prof. Dr. Kurt Luger in seiner Abhandlung "Räume des Begehrens und des Bewahrens".

In der SN vom 31. 8. 2023 lese ich mit Staunen und Sorge von den Probebohrungen im Mönchsberg und den Plänen, vom Neutor aus einen 20 Meter breiten und 30 Meter tiefen Tunnel zur geplanten Kaverne der Festspiele herauszubrechen.

Das Neutor ist nach meinem Wissenstand der älteste Straßentunnel Europas und genießt die höchste Stufe des Denkmalschutzes. Nicht nur die Portale, sondern der ganze Tunnel. Warum können dann die Salzburger Festspiele so mir nichts dir nichts trotz dieses Schutzes (Welterbe!) massive Eingriffe durchführen? Vielleicht sollte man auch bei - für Salzburg so wichtigen - Institutionen darüber nachdenken, ob nicht irgend einmal die Grenzen des Wachstums erreicht sind? Gigantomanie war noch nie ein guter Ratgeber -wo auch immer.







Walter Braun, 5020 Salzburg