Bombenkrieg in Salzburg war Teil der Befreiung

Zum Beitrag "Bomben fielen auf Salzburg" von Simona Pinwinkler in der Serie "Schattenorte in Salzburg" am 3. Juli 2023 erlaubt sich der KZ-Verband Salzburg/VdA ergänzend festzuhalten:

- Die Flächenbombardierung und Zerstörung ganzer Städte im Zweiten Weltkrieg wurde nicht von den Alliierten begonnen. Die Stichworte dazu lauten: Guernica, Rotterdam, London - alles Städte, die im Zuge des Angriffskrieges der Nazi-Armee von dieser bombardiert wurden, die Opferzahlen waren enorm. Die Altstadt von Rotterdam beispielsweise wurde am 14. Mai 1940 von den Nazi-Bombern komplett zerstört. Erst daraufhin eskalierte der Bombenkrieg und die Royal Air Force mit der Bombardierung deutscher Städte.

- Noch wichtiger aber erscheint uns festzuhalten, dass Millionen Menschen im sogenannten "Dritten Reich" die Bombardements ausdrücklich begrüßten. Jedes einzelne Bombengeschwader nährte die Hoffnung der KZ-Insassen, der Kriegsgefangenen, der Zwangsarbeiter/-Innen auf Befreiung und bestärkte alle, die aktiv oder passiv gegen das Nazi-Regime Widerstand leisteten, in ihrer Haltung.





Siegfried Trenker, Obmann KZ-Verband/VdA-Salzburg5020 Salzburg