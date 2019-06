Boulevardjournalismus

"Am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr eskalierte vor einem Lokal in der Ignaz-Harrer-Straße ein Streit zwischen drei Männern. Ein Unbekannter feuerte mehrere Schüsse ab und flüchtete. Ein 46-Jähriger wurde in den Oberkörper getroffen und starb am Tatort, sein 24-jähriger Sohn wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt."

Dies wäre eine nach Art und Umfang angemessene Berichterstattung eines Qualitätsmediums über einen Vorfall gewesen, der in europäischen Großstädten alltäglich ist. Warum wurde dieses Thema im Lokalteil der SN auf zwei Seiten ausgebreitet?

Besonders absurd mutet die Aussage einer Anrainerin an, sie habe nachts Rettungsfahrzeuge gehört und "zittere jetzt noch". Vorbeifahrende Rettungsfahrzeuge dürften an einer der Hauptzufahrtsrouten zu LKH und Christian-Doppler-Klinik häufig zu hören sein, in den meisten Fällen ohne kriminellen Anlass.

Bedroht und beschossen wurden offenbar nur die unmittelbar am Streit Beteiligten. Warum also sollte man sich fortan in der Ignaz-Harrer-Straße oder gar im gesamten Stadtteil Lehen nicht mehr sicher fühlen?

Das boulevardeske Aufbauschen von Gewalttaten erzielt ähnlich fatale Effekte wie Fake News. Es schürt Angst und Misstrauen, gefährdet das soziale Miteinander und treibt schlichte Gemüter in die Hände der Rechtspopulisten. Dagegen helfen dann auch die beschwichtigenden Aussagen eines interviewten Experten nicht mehr.





Ingo Spruytenburg, 5020 Salzburg