Um in Sachen Impfpflicht eine allgemeine Lösung zu erzielen, würde ich, wie seinerzeit bei Zwentendorf, eine Volksbefragung durchführen. Mit den drei Fragen:

- Impfpflicht für alle

- Impfpflicht ab 18 Jahren

- Keine Impfpflicht

Wäre das nicht der einfachste Weg, um herauszubekommen, was das Volk wirklich will?

Georg Pachta, 2344 Maria Enzersdorf