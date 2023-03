Braucht es ein neues Gesicht?

Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Wer kennt das Sprichwort nicht? Spielt sich das derzeit bei der SPÖ ab? Sowohl Pamela Rendi-Wagner als auch Hans Peter Doskozil wollen Bundeskanzler(in) werden. Aber wird das auch von der Wählerschaft gewünscht und akzeptiert? Irgendwie hat man nämlich das Gefühl, dass, bedingt durch das jahrelange Gezänk, beide angezählt sind und Anzeichen von Schwäche zeigen. Steht der/die lachende Dritte bereits in den Startlöchern? Man kann gespannt sein.

Was aber will die Wählerschaft? Dass endlich Ruhe einkehrt und angesichts der zahlreichen Baustellen und Alltagsproblemen gearbeitet wird. Unbestritten ist ebenso, dass die SPÖ als eine der traditionsreichsten Parteien mit ihren Werten für eine soziale Gerechtigkeit eine wichtige Gruppierung darstellt und in der politischen Parteienlandschaft Österreichs gebraucht wird. Vielleicht bedarf es wirklich eines Neuanfanges mit neuem Gesicht. Schon Albert Einstein meinte: "Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim alten zu lassen und zu hoffen, dass sich etwas ändert."



Renate Ratzenböck, 5723 Uttendorf