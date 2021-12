Brauchtum muss Brauchtum bleiben

Als Bürgermeister und Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Mittersill möchten wir uns zu dem mehrfach von Gemeindebürgern geäußerten Unmut über die Corona-Kundgebung im Stadtzentrum vom 5. Dezember nicht verschweigen. Zum einen ist festzuhalten, dass es sich um eine ordnungsgemäß angemeldete und von der Bezirkshauptmannschaft auf Basis der verfassungsrechtlich gewährleisteten Grundrechtsbestimmungen genehmigte Veranstaltung gehandelt hat. Als Privatperson ist es jedermann und jederfrau unbenommen, an derartigen Kundgebungen teilzunehmen. Die Stadtführung darf und will darauf keinen Einfluss nehmen, sondern hat in Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften lediglich für einen friedlichen und geordneten Ablauf der Demonstration zu sorgen. An dieser Stelle gilt unser Dank allen Polizisten/-innen für ihre besonnene und korrekte Dienstausübung. Für Unmut und Befremden sorgt natürlich mancherorts, wenn Vereine mit Vereinsfahne und in Tracht/Uniform an derartigen Veranstaltungen teilnehmen, da dadurch in den Augen Vieler der Grundgedanke des Vereins von einigen wenigen Mitgliedern für "vereinsfremde" Ansichten verwendet wird. Brauchtum ist und muss Brauchtum bleiben! Weiters ist zu ergänzen, dass es auch keine Handhabe gibt, lediglich Teilnehmer mit Hauptwohnsitz in Mittersill zur Kundgebung zuzulassen. Als Bürgermeister und Vizebürgermeister wissen wir, dass sich unsere Gemeindebürger/-innen selbst ihre Meinung zu den aktuellen Covid-Maßnahmen der Bundesregierung und der geplanten Impfpflicht, aber auch zu den Demonstrationen gebildet haben. Hinzufügen dürfen wir, teils auch aus leidvoller persönlicher Erfahrung: Bitte machen Sie von der Möglichkeit, sich kostenlos impfen zu lassen Gebrauch. Sie schützen damit Ihre Angehörigen und Freunde, aber vor allem sich selbst vor einem schweren Infektionsverlauf und entlasten damit unsere Gesundheitseinrichtungen.







Dr. Wolfgang Viertler (Bürgermeister von Mittersill), Volker Kalcher (Vizebürgermeister/Kulturstadtrat), 5730 Mittersill