Brauchtum soll auch geschützt werden

Zum Brief an die SN von Nannerl Wenger (SN v. 8. September): Verursachen drei Salven weniger Wut und Fassungslosigkeit und lassen drei Salven Kleinkinder weniger weinend zurück, versetzen sie Tiere weniger in Panik. Der Effekt bliebe der gleiche, also ist der Vorschlag nicht ernst zu nehmen. Vergessen haben Sie dabei die Flüchtlinge, die sich nach fast zehn Jahren immer noch nicht daran gewöhnt haben, dass es zu bestimmten Anlässen üblich ist, der Freude Ausdruck zu verleihen. Vergessen Sie nicht, dass es gerade in diesen Ländern üblich, ist vor Freude Salven in die Luft zu schießen. Brauchtum in Österreich sollte man schützen und nicht mit ständig wiederholenden Leserbriefen zu verurteilen versuchen.





Dieter Wagner, 5026 Salzburg