Brauchtumsschützen gestalten Feste

Sehr geehrte Frau Degenhart! Ihr Leserbrief hat mich zutiefst bestürzt und diesen kann man nicht ohne Reaktion stehen lassen.

Sie vermischen in Ihrem Brief zweierlei Dinge, gelebtes Brauchtum und lustvolle Ballerei.

Prangerschützen sind keine Kriegsverbrecher, Söldner, die geil darauf sind, in den Krieg zu ziehen, um Menschen zu töten!

Brauchtumsschützen würden niemals das Gewehr, den Prangerstutzen, als Waffe auf einen Menschen richten, um dann über Leben und Tod zu richten, sie schießen in die Luft. Die Schützen tragen mit ihren Trachten und Prangerstutzen (Gewehren) zur Gestaltung eines Festes bei. Sie künden kirchliche Feste, Hochzeiten, Weihnachten, Silvester (Sternschießen) u. a. mehr an. Schützen schießen nicht einfach so aus Spaß und knallen, wie Sie es beschreiben, eine Woche vorher schon Tag und Nacht wahllos herum. Nein - Schützen schießen bei Festen und Veranstaltungen, die angemeldet (Behörde, Polizei) sind.

Ich verstehe Ihren Unmut und dass Sie um das Wohl der Tiere und Menschen bemüht sind. Jedoch sollten Sie Ihre sehr emotionale Kritik, die man eindeutig aus Ihrem Leserbrief herauslesen kann, auch an die richtige Stelle richten. Wussten Sie, dass Brauchtumsschützen jedes Jahr Sicherheitskurse machen, dass es im Verein Schulungen gibt, wie man mit dem Gewehr, dem Prangerstutzen, richtig umgeht? Sicherheit steht an erster Stelle bei den Vereinen. Die Schützen informieren gerne, warum sie schießen, welche Wurzeln sie haben und wieso sie dieses Brauchtum leben.

Bitte denken Sie das nächste Mal darüber nach, ob es sinnvoll ist, Brauchtumsschützen mit Söldnern, Krieg, Tod und Gewalt zu vergleichen, denn ganz ehrlich: Wir alle wollen doch in Frieden auf dieser Welt leben!



Katharina Edlinger-Windhagauer, 5321 Koppl