Braunau: Aus der Geschichte lernen

Zum Artikel "Hitler-Haus wird uns bleiben" (SN vom 20. Mai):

Das Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau stellt die Kleinstadt am Inn vor die Herausforderung, mit dem schwierigen Erbe angemessen umzugehen. Nach einer langen Phase der Überlegung sollte sich nach einem Umbau, in diesen Räumen eine Polizeischule mit der Menschenrechtsschulung angehender Polizistinnen und Polizisten befassen. Die Etablierung einer Schule mit dieser Schwerpunktsetzung bringt in Erinnerung, dass die Methoden der berüchtigten Gestapo des Hitler Regimes, die für ihr grausames Durchgreifen traurige Berühmtheit erlangte, einer dunklen Vergangenheit angehören, deren Aufarbeitung wir uns heute stellen.

Artikel 1 der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte besagt:

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.

Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen.

Im Gedenken an die Opfer des Holocaust und im Wissen um die Verbrechen des Hitler Regimes, wird das Ausmaß der Tötungsungsmacht Hitlers menschenverachtender Politik und die Fesselung und Blindheit der Massen schmerzlich sichtbar. Davor können sich auch "Nazi-Pilger" nicht einfach wegdrehen. Sollte Hitlers Geburtshaus ein Trainingsort für Menschenrechte werden, eröffnet Artikel 1 einen etwas anderen Blick auf dieses Haus und legt nahe, zusätzlich ein Informations- und Ausstellungszentrum zu integrieren, darin Hitlers Werdegang zum Diktator analytisch nachgegangen werden kann.

Es gilt zu bedenken, dass jedes neugeborene Kind, am Beginn seines Lebens, ein "unbeschriebenes Blatt" ist.

Weder eine Diktatoren-, noch eine Massenmörder- oder eine andere Karriere wird einem Neugeborenen in die Wiege gelegt.

Insofern ist ein Geburtshaus ein neutraler und unbelasteter Ort, der für eine Mystifizierung oder Dämonisierung keine Grundlage bietet und gleichzeitig ein geeigneter Ort, sich im gegebenem Fall mit den Fragen der Ursachenforschung, vom Aufstieg Hitlers zum Führer des Dritten Reiches, auseinanderzusetzen.

Welche frühen, familiär und milieubedingten Prägungen, welche späteren gesellschaftspolitischen Spannungen, welche Erfahrungen vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg und welche Schlüsselerlebnisse begünstigten Hitlers persönlich zu verantwortende Entscheidungen, eine Nazi-Ideologie des Führerkults, der Menschenverachtung, des Rassen und Vernichtungswahns in die Welt zu setzen und als charismatischer Redner, einen Sturm der Zustimmung und Begeisterung loszutreten? Inwiefern waren eine zujubelnde Menge und große Verbände bereit für die Pläne und Ziele des Diktators und für blinde Gefolgschaft?

Ein Besuch in Hitlers Geburtshaus würde sich lohnen, um aus der Geschichte mit einem "Wehret den Anfängen!" für die Gegenwart zu lernen.





Petra Buchner, 5110 Oberndorf