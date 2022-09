Bravo Bundesheer!

Gratulation dem Bundesheer und allen Verantwortlichen, die das Projekt Airpower 2022 trotz heftiger Widerstände dennoch durchgeführt haben. Die Flugshow hat eindrucksvoll bewiesen, was das Bundesheer zu Stande bringt. Fast 300.000 Schaulustige - darunter auch die hohe Politik - waren sowohl von den Leistungen der Akteure am Himmel wie jener am Boden begeistert. Den lobenden Worten der Entscheidungsträger müssen nun auch endlich einmal Taten folgen. Sicherheit für unsere Bevölkerung bzw. ein Bundesheer zum Nulltarif gibt es nicht!

Mag. (FH) Christian Deutinger, 4531 Kematen an der Krems