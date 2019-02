Bravo Davis Cup Team Österreich

Dieses erfolgreiche Turnier, danke an alle die dazu beigetragen haben, konnte an Spannung nicht überboten werden!

Die Spieler kämpften mit ihrem grandiosesten Einsatz, den sie aufbringen konnten.

Die tolle Aufstellungsvariante junge Spieler ins Team zu berufen und gemeinsam mit Erfahrenen zu mischen ist genial, so wie auch Spieler, die nicht am Feld standen, aber trotzdem als Unterstützung gekommen sind.

Wer hier etwas von Niederlage nur denkt , ist einfach nur "stehengeblieben". An alle ihr Statistiker und Wertpapierverkäufer sei gesagt, wer sich als Mensch weiterentwickelt, spricht nicht von guten Noten und vom Siegen, sondern vom dabei sein mit unserem Herz, das ist was uns Menschen ausmacht.

Danke für die Freude!

Christian Thier, 5201 Seekirchen