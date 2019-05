Bravo - eine "zweite Riedenburg"

Eine schöne grüne Wiese an der Berchtesgadner Straße wird umgewidmet - man könnte da wohl etwas Besonderes planen. Eine Bürgerinitiative wird aktiv - sie will mitwirken und publiziert ihre Leitbild: "Es soll etwas entstehen, was ein Gewinn für Gneis ist und ein Vorbild für andere . . . keine einfallslose Betonklotzstapelei . . . harmonisch in den Stadtteil eingefügt . . . " usw.

Ein tolles Manifest über mehrere Seiten. Dann die Ernüchterung: Am 14.März und am 29. April wird das Ergebnis der gemeinsamen Planung präsentiert: Stadtplanung MA5 (Padutsch), Bauträger HÖ und Bürgerinitiative haben sich auf "Riedenburg 2" geeinigt. Aufgrund der kleinteilig verbauten Umgebung an der Grünzone der Stadt könnte die abschreckende Wirkung von "Riedenburg 1" sogar noch übertroffen werden! Toll!

Der Salzburger Planungsmechanismus funktioniert so: Ein Bauträger kauft einen Baugrund - in der Grünlage Gneis vermutlich zu einem exorbitanten Preis. Dann wird ausgerechnet, wie viele Wohnungen errichtet werden müssen, um den wirtschaftlichen Erfolg abzusichern. Bei hohen Grundstückpreisen ergibt dies natürlich eine hohe Zahl, die der architektonischen Gestaltung (und auch der Bürgerbeteiligung!) sehr sehr enge Grenzen setzt. Je höher die Betonklötze, desto geringere Baukosten pro Kubikmeter - so einfach ist die Rechnung.

Umweltbelastungen durch einen sich vervielfachenden Verkehr und Verschandelung unserer schönen Stadt spielen bei solchen Überlegungen keine Rolle.

Mir ist unverständlich, dass ein Stadtrat Padutsch, der von seinem Büro im Mirabellschloss aus täglich die Silhouette unserer schönen Stadt vor Augen hat, so etwas unterstützt! Die Wohnungsnot als Erklärung reicht dazu nicht aus: Man darf die Beschaffung von Wohnraum nicht nur ökonomischen Überlegungen überlassen - so ruiniert man systematisch eine schöne und lebenswerte Stadt. Gerade in Salzburg kann man auch noch an anderen Stellschrauben drehen, um die Situation der Wohnungsuchenden zu verbessern.

73 betroffene Anrainer haben mit ihrer Unterschrift bereits ihren Widerstand gegen eine "zweite Riedenburg" ausgedrückt und hoffen, dass mit Frau Dr. Unterkofler ein neuer Geist einkehrt und Bedenken und Ängste betroffener Bürger endlich ernst genommen werden.







Dipl.-Ing. Mag. Prof. Wolfgang Pölzl, 5020 Salzburg