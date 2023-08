Bravo Frau Zadic

Die (vermeintlich) richtige Schreibweise zu finden, um Frau und Mann gleichberechtigt anzusprechen, ist mühsam und es nervt. Auch als Leserin sich auf Texte verschiedener Autoren einzustellen, die unterschiedliche Formen des Genderns verwenden, bereitet Kopfschmerzen. Eine einheitliche Regelung dafür zu finden und zu treffen ist längst überfällig. Ich bin schon länger der Meinung, dass die weibliche Form gut ist, um beide Geschlechter gendergerecht anzusprechen. Schließlich beinhaltet der weibliche Ausdruck auch automatisch den männlichen. Zum Beispiel Bürgerinnen, Fahrerinnen etc. Jahrzehntelang wurden oft nur die Männer in Texten genannt, bis berechtigterweise die Frauen Einspruch erhoben. Aber eine neue Norm für die gendergerechte Formulierung wurde leider noch nicht definiert. Uns Männern sollte kein Stein aus der Krone fallen, wenn nur mehr die weibliche Formulierungen verwendet werden. Den Vorteil, dass wir Texte einfacher lesen können (weil kürzer und verständlicher), haben wir allemal. Den ersten Vorstoß von Ministerin Alma Zadic, einen Gesetzestext in weiblicher Form zu machen, finde ich super. Aber dieser "Versuchsballon" genügt nicht. Die Definition einer einheitlichen Norm ist weiterhin notwendig. Allerdings einen Hacken hat die allgemeine Verwendung der weiblichen Formulierung. Wie soll es formuliert werden, wenn nur Frauen angesprochen werden sollen? Aber dafür wird sich dann auch eine Lösung finden.





Hubert Steidl, 1110 Wien