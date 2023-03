Bravo für die neue Kolumne!

Welch ein unerwartetes Labsal, der Beitrag von Mattias Feldner im Wochenende vom 4. März 2023. Und eine Beruhigung gleichzeitig, dass da sogar ein ganzes Team sorgsame Augen auf Teutonismen und Anglizismen wirft, die meines Erachtens ohnehin schon viel zu sehr überhand nehmen.

Großartig. Da hätte ich einen zusätzlichen Vorschlag: Es wäre erfreulich, könnten auch sinnentleert eingedeutschte Anglizismen beseitigt werden, wie etwa "einmal mehr" (von "once more") statt "wieder einmal" oder "macht Sinn" (von "makes sense") statt "ist sinnvoll".

Doch wie auch immer, von der Arbeit dieser Sprachpuristen bin ich begeistert und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg bei der segensreichen Tätigkeit! Und nur zum Drüberstreuen: In meiner Familie versuche ich ständig und leider nicht wirklich erfolgreich, das l-Wort zu bekämpfen.

Es ist sehr mühsam, weil all das so ungehemmt über teutonische Medien zu uns herüber schwappt.





Heinz Waldegg, 1030 Wien