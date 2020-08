Wer, wie ich, glücklicherweise gestern auf ARTE die hinreißende neue "Cosi" miterlebt hat, wurde einmal mehr in seinem Leben von der riesigen immateriellen Kraft der Kunst überzeugt: Das funkelnde Gesamtkunstwerk dieser ungemein brillanten, himmelstürmenden Aufführung hat alle Corona-Zaudrer, -Bedenkenträger und Krisenverunsicherte mit jedem Takt in jeder Minute einfach an die Wand gespielt. Das Verhängnis ideell beendet.

Bravo Salzburg, für Euren Mut!

PS.: Ich schäme mich als deutsche Staatsbürgerin für die unsäglichen Worte, die die FAZ ihrer Elektra-Kritik in diesem Zusammenhang vorangestellt hat.



Eva Köhler, 81479 München