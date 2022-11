Bravo SN! Mehr "Good News"

Ich sehe eine positive Entwicklung: Die SN und andere Printmedien in der Welt drucken vermehrt auch gute, erfreuliche und positive Nachrichten. Und das hat wohl nicht nur mit der Vorweihnachtszeit zu tun. Den Redaktionen dürfte immer mehr bewusst werden, welchen Einfluss sie auf die "Psyche" der Gesellschaft haben. Die nebulosen Verantwortungen in manchen digitalen Medien bleiben davon leider unberührt.

Die Wochenzeitung DIE ZEIT hat Forschungsergebnisse des britischen Journalisten und Buchautors Oliver Burkeman veröffentlicht, wonach fast die Hälfte der befragten Menschen Nachrichten meiden, weil sie sich überfordert fühlen. Und das wegen des übermächtigen Themas "Politik", wegen einzelner übergewichtiger Sachthemen, wegen der deprimierenden Berichterstattung, wegen eines Mangels an Vertrauen usw.

Ich persönlich freue mich über jeden klar zuschreibbaren Gastbeitrag, über jedes Zitieren von Quellen, klar ausgewiesene persönliche Meinungen von Journalistinnen und Journalisten und über ausgewogene Informationen, denn nichts ist nur schwarz oder weiß bzw. gut oder böse!





DI Peter Reitinger, MBA, 4210 Gallneukirchen