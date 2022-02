Brillante Opernaufführung an der Universität Mozarteum

Wer das Ereignis versäumt hat, ist echt zu bemitleiden: Angeregt von einer Zeitungsbesprechung begaben wir uns am Abend des 31. Jänner in einen Aufführungssaal der Musik-Uni Mozarteum, also dorthin, wo man als Laie fälschlich glaubt, der ganze Betrieb liege in Covid-Starre. Aber was es da in der Aufführung von Charles Gounods Liebestragödie "Faust" zu sehen und zu hören gab, verschlug einem die Sprache. Betörende Stimmen bei den Hauptdarstellern, ein großartig singender Chor, ein immer wieder dramatisch aufspielendes Orchester und vor allem ein dem Werk angemessenes und den Zuseher nicht verzweifeln lassendes Bühnenbild.

Insgesamt: Was für eine Wohltat in pandemischen und politisch absurden Zeiten. Bravo!



Hans und Uta Russegger, Abtenau und Salzburg