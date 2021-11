Friede, Freiheit, keine Diktatur! Diesen Satz, trommelnd auf die Straße geschrien, hallt noch immer in meinen Ohren. Bringt Krawall ein besseres Ergebnis?

Bei einer Wanderung über den Mönchsberg, zum gedanklichen Sortieren der nicht erfreulichen Ereignisse vom Wochenende, ein Todesfall in der Familie, das Wissen einer neuen Corona-Mutation ...

Das nicht geplante Aufeinandertreffen auf der Staatsbrücke mit den von der Polizei eskortierten, maskenlosen, krawallmachenden Demonstranten/innen dicht gedrängt, auch mit Kindern im Kinderwagen, hinterließ bei mir Staunen, Traurigkeit und Zorn.

Für einige ist es offenbar auch eine willkommene Freizeitgestaltung, auch für Familien, dem Aufruf zu folgen: da ist was los - da gehen wir hin, ohne tieferen Sinn. Auf meine Frage an eine Polizistin bezüglich Maskenpflicht in der Gruppe: "Kein Kommentar!"

Am Nachhauseweg an der Salzach, ein Radfahrer mit Pappschild und die Parole brüllend: Friede, Freiheit, keine Diktatur. Einen friedlichen Advent!





Fritz Strübler, 5020 Salzburg