Brisanter Bericht Susanne Wiesingers

Zu "Womit die Schul-Ombudsfrau recht hat" (SN vom 21. 1.):

Der Befund Susanne Wiesingers ist ein Abbild der Realität, denn Kinder werden zwar in der Schule mit der Leitkultur konfrontiert, aber zu Hause in ihrer Muttersprache und mit traditionellen Wertvorstellungen der Herkunftsländer konfrontiert. Das Problem besteht dann darin, dass man sich zwar bemüht, ein westliches, säkularisiertes, gewaltfreies und liberales Weltbild zu vermitteln und die Leitkultur näherzubringen, die Menschen aber primär in den Familien sozialisiert werden, deren Sprache sie verstehen und wo oft gegenteilige Werte weitergegeben werden. Im Zwiespalt zwischen konservativ-fundamentalen Grundsätzen und liberal-europäischen Prinzipien bewegt sich das System und da stellt sich die Frage der Effizienz eines Ethik-Unterrichts und aller sonstigen vorgeschlagenen Maßnahmen, zumal anscheinend gesellschaftspolitische Schritte höhere Priorität haben als bildungspolitische.

Mag. Martin Behrens, 1230 Wien