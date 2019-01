Briten, quo vadis

Angesichts der aktuellen britischen Probleme erinnere ich mich gut an ein nicht uninteressantes Erlebnis in Irland. Ich wurde in einer Volksschule ersucht, vor einer Schulklasse (9- bis 10-Jährige) über Österreich zu erzählen.

Als Einleitung zeichnete ich Europa auf die Tafel und skizzierte unseren Reiseweg. Da fielen auch unausbleiblich die beiden Worte "Great Britain". Kaum ausgesprochen, gab es heftigen Widerspruch: " Not Great Britain, Britain!"

Ich war verblüfft, welch politischen Feinsinn diese Schüler an den Tag legten,

natürlich nicht ohne entsprechende Erfahrungen wie auch immer.

Zeigt es aber nicht auf, unter welchen Gesichtspunkten das so nahe gelegene

Königreich betrachtet wird, das offensichtlich noch nicht in der Gegenwart

angekommen ist. Betrachte man nur, unter welchen Umständen das Unterhaus zusammengepfercht auf Tuchfühlung und mit Akten oder was auch immer auf dem Schoß, zu tagen hat. Von fehlenden modernen Kommunikationsmitteln gar nicht zu sprechen. Briten, kommt in der Gegenwart an. Dann werdet ihr entdecken, dass auch Ihr Europa seid.

