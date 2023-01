Brot vom Vortrag

Es ist ja durchaus löblich, wenn sich - wie in der Ausgabe vom 21. Jänner berichtet wurde - ein Bäcker darüber den Kopf zerbricht, wie man nicht verkauftes Brot sinnvoll verwerten kann. Aber wie wird das weitergehen? In zwei Jahren dann ein Laden mit Brot von vorgestern? Wäre es nicht nachhaltiger, wenn ich jeden Tag eine gewisse Überproduktion habe, einfach die Menge zu reduzieren? Und dann auch mit gewissem Stolz erklären zu können, dass "unser gutes Brot heute leider ausverlauft ist". Muss wirklich das volle Sortiment bis 19.00 Uhr bereitstehen? Und nicht nur beim Bäcker sondern auch im Supermarkt. Oder sind Umsatzdenken und eine Art von Geschäftsneid einfach zu dominant? Mich erinnert dies jedenfalls frappant an die Anekdote "Der zufriedene Fischer" von Heinrich Böll.



Fritz Gruber, 5020 Salzburg