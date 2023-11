Ja, die skrupellosen und bestialischen Hamas-Massaker des 7. Oktober und alles, was darauf folgte und noch folgen wird, lassen mich erschauern. Immer diese Bruderkriege. Sowohl Juden als auch Muslime leiten sich in ihren heiligen Schriften von Abraham ab. Es ist so verrückt. Je religiöser, im Sinne von schriftgläubig, desto skrupelloser und fanatischer. Jede Religion, die sich für die einzig wahre hält, ist in meinen Augen ein furchtbarer Irrglaube. Wenn Jahwe und Allah irgendeinen Weg finden würden, aus ihrer jeweiligen Himmelsblase auszubrechen, um miteinander zu reden, sie müssten sich eigentlich in Grund und Boden schämen über das, was in ihrem Namen von ihren Gläubigen verbrochen wird und dass ihnen selber in ihren sogenannten heiligen Schriften nichts wirklich Besseres eingefallen ist. Auch das christliche Abendland braucht sich nicht besser vorkommen, weil Jesus würde sich im Grab umdrehen, falls er doch nicht auferstanden ist, wenn er sich anschauen müsste, was im Namen seines Gottes für Gräueltaten verübt wurden seit seinem Tod.

Möge sanfte Gewalt sich durchsetzen, die sich nährt aus Weisheit, Liebe, Dialog und der Einsicht, dass gute Lösungen nur in der Wahrung der Würde und Interessen aller Beteiligten gefunden werden können. Auf die Götter können wir uns dabei nicht verlassen.





DI Dr.med. Hans Finder, 5023 Salzburg