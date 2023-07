Brüssel macht wieder einmal Nägel mit schleissigen Köpfen

1. Warum werden Schiffe nicht schon längst gezwungen in den Häfen an die öffentliche Stromversorgung anzuschließen? In Hamburg gibt es seit Jahren leistungsfähige 10 kV Anschlüsse, sie werden kaum genutzt weil der Zwang fehlt. Bei Corona wurden rasch Gesetze gemacht, das sollte doch auch bei Umweltproblemen möglich sein!

2. Wenn ich richtig verstanden habe, so muss auch ab 2026 weiterhin nicht in kWh abgerechnet werden. Das ist einfach lächerlich. Überall steckt angeblich sehr viel technische Intelligenz drinnen und dann dürfen die Betreiber Stationen in Betrieb nehmen, welche "schätzomativ" abrechnen? Jeder Kreißler muss seit jeher mit geeichten Instrumenten seine Ware bepreisen - die viel gelobte Elektromobilität darf irgendwie dahinwerken?





DI Manfred Uttenthaler, 8053 Graz