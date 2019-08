Auch ich fände die Idee, einen Brunnen mit Trinkwasser in der Stadt zu haben, sehr gut. Ich habe schon einmal darum gebeten, den Brunnen vom Bürgerspitalsplatz zum Waagplatz zu versetzen. Es handelt sich dabei um einen sehr alten Brunnen, der vom Admonterhof stammt, der ursprünglich an der Stelle des jetzigen Bürgerspitals stand. Ein Brunnen in der Form eines Vierpasses, also noch romanisch. Der arme Brunnen ist jetzt eingekeilt von Fahrrädern und Mopeds. Er hätte am Waagplatz auch einen sinnvollen Standpunkt, weil das Kloster Admont dort als Ersatz zwei Häuser bekam. Trinkwasser und ein paar Papierbecher, es würde sicher gut aufgenommen.

Gretl Herzog, 5020 Salzburg