"Bücher tanken" falsch verstanden?

Zur Büchertankstelle Plainfeld: Auch wir hier in Gneis haben seit einigen Jahren eine Büchertankstelle, errichtet und gewartet von Renate Fally. Wir Gneiser sind Renate Fally für ihr Engagement sehr dankbar. Um so trauriger stimmt es mich, dass ich gestern beobachten musste, wie ein Herr mit einem Fahrrad mindestens 30 Bücher entnahm. Er ließ sich auch nicht davon abhalten, als ich einige Meter vor ihm stand, das Ganze beobachtete, mit Frau Fally telefonierte, er packte weiter Bücher ein. Solche Aktionen gefährden diese für uns Leser erfreuliche Einrichtung. Mein dringender Appell ist, dies zu unterlassen, um uns Leser weiter dieses Vergnügen mit der Büchertelefonzelle zu ermöglichen. Ich muss es mir jetzt sehr überlegen, ob ich weiter meine gelesenen Bücher an diese Telefonzelle weiter gebe.



Mag. Sigrid Hamberg, 5020 Salzburg