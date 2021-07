Büchner-Preis: Für Clemens J. Setz ist Esperanto die große Befreiung

Der Grazer Schriftsteller Clemens J. Setz ist nicht nur einer der wichtigsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart, wofür er nun mit dem Büchner-Preis ausgezeichnet wurde. Sein jüngstes Buch "Die Bienen und das Unsichtbare" ist überraschender Weise kein Roman, sondern ein Sachbuch, in dem er über den Tellerrand der herkömmlichen Sprachen hinausschaut und Plansprachen wie Esperanto, Volapük oder Talossa übersichtlich und kritisch betrachtet. Setz meint, noch nie wurde bei einer Plansprache so viel "richtig" gemacht wie im Fall Esperanto, in dem wie in allen lebensfähigen Sprachen eine sinnlich und strukturell verkörperte Unendlichkeit steckt. Er meint: "Esperanto gehört niemandem. Jeder Mensch kann es verwenden, wenn er möchte." Für Setz ist daher Esperanto im Sprachenwirrwarr die große Befreiung.



Univ.-Doz. Dr. Heinz-Paul Kovacic, Journalist, 8010 Graz