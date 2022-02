Bürgerbefragung schiebt Bau nicht auf

Ich darf vorausschicken, dass ich mich bereits im Oktober 1991 in einem Leserbrief in den SN für den Ausbau der Altstadtgarage ausgesprochen habe, wobei sich trotz des Widerstands von Bürgerinitiativen gegen das Projekt meine Ansicht selbstverständlich nicht geändert hat.

Vor allem das immer wieder vorgebrachte Argument, wonach die Erweiterung ein erhöhtes Verkehrsaufkommen nach sich ziehen und einen Verkehrskollaps verursachen würde, ist für mich nicht nachvollziehbar. Solange nämlich der öffentliche Verkehr nicht attraktiver gestaltet wird (mehr Park&Ride-Systeme in unmittelbarer Nähe der Stadt), werden auch künftig an Regentagen im Sommer, am Tag der Deutschen Einheit, während der Festspiele oder im Advent Autokolonnen in Richtung Altstadt rollen. Egal ob die Garage erweitert wird oder nicht. Nur hätte eine Erweiterung den immensen Vorteil, dass jene Autofahrer, die derzeit in einem Stau vor zwei roten Ampeln der besetzten Mönchsberggarage stehen und verzweifelt versuchen, einen Parkplatz in der Altstadt zu finden, die Garage benützen könnten. Was im Hinblick auf den Verkehrsfluss zusätzlich die Umweltverschmutzung reduzieren würde.

Alles in allem kann ich der Forderung der Bürgerinitiativen, eine Bürgerbefragung zum Thema zu erzwingen, nichts abgewinnen, denn schließlich wurden die Parteien von der Bevölkerung gewählt, um Entscheidungen zu treffen. Zudem hat nach meinen Informationen eine Bürgerbefragung ohnehin keine aufschiebende Wirkung, sodass der Baubeginn aller Voraussicht nach demnächst erfolgen wird.



Herbert Stocker, 5020 Salzburg