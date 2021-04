Bürgerbefragung über neues Werk?

Die erfolgreiche Firma Schlotterer hatte in den letzten Jahren die Möglichkeit, am Standort Adnet ordentlich zu wachsen: Werk I, Werk II und schließlich ein Parkhaus mit mehreren hundert Stellplätzen für Mitarbeiter. Jetzt stellt sich die Frage, ob ein weiters Wachstum in Adnet, einem kleinen Ort mit zum Glück noch vielen Bauernhöfen und Natur, wirklich verträglich ist. Das Bauvorhaben auf Grünland ist innerhalb der Bevölkerung stark umstritten. Dies zeigen das bisher rege Interesse an den öffentlichen Veranstaltungen dazu sowie die Rückmeldungen, die vor Weihnachten (über 250) und zu Ostern bei der Gemeinde schriftlich eingingen. Eine Bürgerbefragung halte ich deshalb für ein sehr geeignetes Mittel der demokratischen Meinungsbildung: so könnten Bedenken der Bürger ernst genommen und die Akzeptanz für ein mögliches Werk III (bei einer Mehrheit für das Projekt) erhöht werden.





Cornelia Sauer, 5421 Adnet