Bürgerbefragung zu S-Link ist berechtigt

Zu "Kostspielig: Hunderte Millionen Euro sind schon verplant" (SN-Lokalteil vom 22. 3. 2022): Wenn ich mir so die Prognosen für das Stadtbudget ansehe, kann der nunmehrige ÖVP-Säckelwart, der so sparsam agiert wie sein SPÖ-Vorgänger, sich dennoch nur in neue Schulden flüchten.

Außer dem Festspielhaus, den Schulrenovierungen, besseren Gehältern für die Bediensteten der Stadt sehe ich noch viele millionenschwere Baustellen. Unumgänglich sind endlich

wirksame Maßnahmen, den Pflegenotstand zu beseitigen,

Verbesserungen in den Kindergärten, die vielen kaputten

Straßen, das untaugliche Öffi-Netz, die Hilfe für in Not

geratene Mitbürger, die Sanierung der Messe. Dies ist eine

unvollständige Aufzählung. Dazu noch Hunderte Millionen Euro in ein ungewisses Loch für die Mini-U-Bahn zu riskieren - da ist wohl eine Bürgerbefragung, so wie von der SPÖ gefordert, voll berechtigt.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg