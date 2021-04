Bürgerbefragung zum Mönchsberggaragen-Ausbau

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Preuner, wir protestieren entschieden gegen Ihren Versuch, die engagierte Initiative gegen den Ausbau der Mönchsberggarage abzuwürgen. Ihre Strategie, tausende Unterschriften wegen eines unbedeutenden Tippfehlers im Begleitschreiben(!) für ungültig erklären zu wollen und sich zugleich als Befürworter direkter Demokratie darzustellen, lässt vermuten, dass Ihre wahren Interessen nicht im Sinne der Bevölkerung sind. Mit diesem Versuch, Mitsprache von Betroffenen zu verhindern, zerstören Sie unser Vertrauen in die Stadtregierung.

Ganz offensichtlich versuchen Sie, den Ausbau der Mönchsberggarage um jeden Preis, auch gegen den Willen der Mehrheit durchzusetzen. Es ist uns unverständlich, wieso Sie an einem vorgestrigen Projekt fest halten, in dem 30 Millionen Euro für höchst fragwürdige Parkplätze verschwendet werden, 46.000 Euro je Parkplatz. Dies widerspricht sowohl in der Bauphase wie auch im Betrieb allen Zielen der Klimapolitik und einer zukunftsorientierten, menschenfreundlichen Verkehrspolitik.

Es ist Ihre Aufgabe als Bürgermeister, sich für das Gemeinwohl auch zukünftiger Generationen einzusetzen. Wir bitten Sie mit allem Nachdruck, eine Bürgerbefragung zu diesem höchst umstrittenen Bauprojekt durchzuführen.





Anika Dafert, Gabriel Haumer, aktiv bei Fridays for Future, Paul Lahninger, Grandparents for Future Salzburg