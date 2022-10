Bürgermeister lehnt Bürgerbefragung ab

Der Leserbrief von Herrn Mag. Johann Scheicher (SN vom

5. 10. 2022 - "Demokratie wird unterbunden") hat mich zum Schreiben dieses Leserbriefs inspiriert.

Besonders der Absatz: Bürgermeister sind irgendwann weg, orientieren sich neu oder werden abgewählt. Was bleibt, sind die sichtbar gewordenen Entscheidungen, die sie (oft mit Fraktionsmehrheit) hinterlassen. Bei uns in St. Gilgen wäre da zum Beispiel der Um- bzw. der Neubau der Feuerwehr mitten im Ort in Seenähe (riesige Garagen) zu nennen. Nun bleibt sogar noch statt eines völligen Abrisses und Neubaus auch noch ein Teil stehen, obwohl ein Gutachten vorliegt, dass dieser Teil, in welchem zwei Wohnungen liegen, statisch und schalltechnisch nicht mehr zeitgemäß ist. Aber unser Bürgermeister hat schon vor einigen Jahren direkte Demokratie (Bürgerbefragungen) mit dem Argument abgelehnt, wir sind ja deswegen gewählt, damit wir das entscheiden …





Mag. Josef A. Kendler, 5340 St. Gilgen