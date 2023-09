Bürgermeister müssen von Raumordnung befreit werden

"Ärger über Bauprojekt auf Maisfeld" übertitelt Anton Prlic seinen Beitrag über die Sorgen und Ängste der Bürger in der Glansiedlung, aber auch die der Baubehörde, in sehr sachlicher Form (SN-Printausgabe vom 21. 9. 2023). Das eingereichte Projekt in seiner Dimension gleicht den Projekten in der Eichetsiedlung, beim Webersdorfer und ganz extrem Walserberg-Käferheim, mit der Prämisse, mit geringsten Mitteln den größten Ertrag zu erzielen. Bürgermeister Joachim Maislinger hat schon Recht, wenn er sagt, es sei Bauland und es bestehe ein Rechtsanspruch.

Die Bürger erinnern sich an die Aussage, ob diese unüberlegt oder populistisch war, vom Juni 2013: "Das Boot ist voll", wo eine verträgliche Form der Bautätigkeit versprochen wurde. Über Architektur kann man gegenteiliger Meinung sein, es erfolgt eine Wohnbaupolitik, die überwiegend im Investmentsektor angesiedelt ist und damit einer gesunden Bevölkerungsentwicklung zuwiderläuft. Ja, der Ruf nach "Wohnen" besteht zu Recht, nur darf die Befriedung nicht in den Bereich Ghetto abgleiten. Das ganze Geschehen zeigt aber auch auf, Raumordnung-Baubehörde erster Instanz muss verlagert werden, damit die Bürgermeister von dieser Last befreit sind und sich solche Sager wie das Boot ist voll nicht wiederholen.

Andere Gemeinden, wie Grödig-Fürstenbrunn oder Eugendorf, gehen mit einem Bauträger, der für ein gesundes kommunales Wachstum Sorge trägt, einen kooperativen Weg.

Helmut Auer

5071 Wals