Bürgermeistern fehlt die Unterstützung

Zu "WKStA klagt Pinzgauer Bürgermeister an" ("Salzburger Nachrichten" vom 11. November 2023):

Dass sich die Gemeinden offenbar nicht mehr auf die notwendige Unterstützung der vorgelagerten Institutionen verlassen können, zeigt dieses Beispiel, denn der Verteidiger eines Bürgermeisters hat mit seiner Aussage, wonach sich kaum mehr jemand für dieses Amt zur Verfügung stellen wird, wenn die rechtliche Absicherung so dürftig ist, zu 100 Prozent recht.

In der Gemeinde Unterach am Attersee ist der amtierende Bürgermeister von der Landesebene für sein weitsichtiges Handeln in puncto Erwerb von Seeuferflächen für die Öffentlichkeit abgestraft worden, obwohl das Land Oberösterreich seine Landesverfassung geändert hat, indem es sich die Selbstverpflichtung zum Erwerb derartiger Grundstücke auferlegte. Im Fall von Unterach zeigt das Land nur geringes Interesse und riet der Gemeinde, die Grundstücke selbst zu erwerben. Der Landeszuschuss betrug etwa 43 Prozent, wobei ein Großteil davon auf zehn Jahre zugeschossen wird, die Gemeinde aber die Finanzierungskosten zu tragen hat. Die Gemeinde hat also 3,6 Millionen Euro zu stemmen, plus Zinsen, bei einem Jahresbudget von 5,0 Millionen Euro.

Der politisch sehr erfolgreiche Bürgermeister wurde mit einer Prüfung des Landesrechnungshofs konfrontiert, hervorgerufen durch politische Agitation der Grünen im oberösterreichischen Landtag sowie unter tatkräftiger Mithilfe des 2015 abgewählten SP-Bürgermeisters von Unterach.

Dass sich unter derartigen Voraussetzungen kaum mehr ein vernünftiger Mensch für ein Bürgermeisteramt bewerben wird, liegt auf der Hand.

Wolfgang Freunberger MBA MPA, 4866 Unterach am Attersee