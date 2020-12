Bürgernahe Politik

Ich habe meine Arbeitsstelle in Wals in der Dr.-Hans-Lechner Str. und nutze, wie viele andere, bei der Fahrt zur Autobahnauffahrt die Mühlwegstraße in Wals. Die Kreuzung Dr.-Hans-Lechner-Str./Mühlwegstraße ist speziell beim Abbiegen Richtung Autobahn sehr schlecht einsehbar und daher kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen beim Abbiegen. Eine Kollegin von mir hatte leider sogar einen Unfall beim Abbiegen.

Ich habe dieses Anliegen bei der zuständigen Gemeindeverwaltung in Wals-Siezenheim telefonisch vorgetragen. Umgehend hat mich der Amtsleiter, Hr. Dr. Auer, telefonisch kontaktiert und ich konnte ihm alle Details nochmals mitteilen. Er versprach, sich dem Anliegen anzunehmen. Keine zwei Tage später hat er sich wieder bei mir gemeldet und mir mitgeteilt, dass er sich das zusammen mit dem Bauhof-Mitarbeiter vor Ort angesehen habe und dass die Gemeinde Wals-Siezenheim einen Spiegel montieren lassen werde. Dieser Spiegel wurde bereits am nächsten Tag montiert und hat seitdem die Verkehrssituation an dieser Kreuzung extrem entschärft und verbessert.

Für mich ein tolles Beispiel von pragmatischer, bürgernaher Politik. Ein nochmaliger Dank an Herrn Dr. Auer und sein Team.





Volker Lenzing, 5222 Munderfing