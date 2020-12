Bürgerschaftliches Engagement sollte willkommen sein

Zum Bericht "Ortschefs hadern mit der Haftung" im SN-Lokalteil vom Montag, 30. 11. 2020:

Mit Interesse haben wir im SN-Bericht gelesen, dass es im Land Bürgermeister gibt, die sich darüber bewusst sind, nicht entsprechend ausgebildet zu sein, um in gewissen Bereichen mitreden, mitentscheiden und Verantwortung tragen zu können.

Diese Form der Selbsterkenntnis hat in Radstadt dazu geführt, dass das Seniorenheim mit Jahresbeginn an eine private Betreiberfirma übertragen wird. Fachliche Erwägungen oder doch eher der Wunsch, unangenehme Dinge auszulagern und sich einige Arbeit zu ersparen? Verantwortung abzuschieben? Zu wessen Vorteil dient diese Entscheidung? Das ist hier zu fragen.

Daher sollte es tatsächlich einen Aufschrei in der Bevölkerung geben, wie im Leserbrief von Herrn Dr. Huber (SN vom 4. 12.) gesagt. Wie kann ein Bürgermeister sich "Bürger-Meister" nennen und dann solche Entscheidungen treffen, die sich mit Sicherheit negativ auf die betroffenen Bürgerinnen und Bürger auswirken werden, denkt man an Fragen der Kosten, Pflegeleistung, Qualität oder der Kommunikationswege? Und das alles, ohne zu reden, weder mit den Betroffenen noch mit den vielen, die in Zukunft direkt betroffen sein könnten! Wollen die Bürgerinnen und Bürger solch einen als "Meister"?

Wenn nun aber solch ein Gemeindevertreter schon einmal offen ausspricht, das nötige Knowhow für wichtige Formen der Verantwortung nicht zu haben, dann sollten die Bürgerinnen und Bürger zu Recht weiterfragen: Wie sieht es aus in den anderen Bereichen der Kommunalpolitik? Wie in der örtlichen Baupolitik und in Raumordnungsfragen? Hier wurde und wird in so vielen Gemeinden viel Leid angerichtet, weil aus eigenem Ermessen gehandelt und eben keine Expertenmeinung beachtet wird. Man kann also in den Gemeinden erhoffen, dass bei allen wichtigen Entscheidungen mit nachhaltigen Folgen ab sofort die wirklichen Fachkundigen gesucht werden.

Initiative Bürgerbeteiligung Radstadt, Mechthild Sperling, 5550 Radstadt